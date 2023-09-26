محافظ الإسكندرية يشارك قنصلية الصين بالإسكندرية الاحتفال بالعيد الوطني

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قنصلية الصين بالإسكندرية في الاحتفال بالعيد الوطني الـ74 لجمهورية الصين الشعبية.

وفى كلمته؛ رحب الشريف بقنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية يانج يي والحضور على أرض الإسكندرية؛ أقدم سكندريات العالم، كما قدم التهنئة للشعب الصيني بمناسبة عيده الوطني، موكدًا أن التشابه التاريخي والتلاقي الحضاري بين الشعبين المصري والصيني خلق جسور من الترابط بين الحضارتين، فقد ذكرت كتب التاريخ الصينية أن الإسكندرية هي أول مدينة في أفريقيا ورد ذكرها في السجلات التاريخية الصينية، حيث ارتبطت مصر والصين بعلاقات تاريخية وثقافية وتجارية لم تتأثر على مر العصور.

وخلال الاحتفال عبر الشريف عن سعادته بالشراكة التي تربط الإسكندرية مع العديد من المدن والمقاطعات الصينية لتبادل الخبرات وتوفير فرص للتعاون بين الجانبين .

وفي الختام؛ تمني الشريف مزيد من الازدهار والتقدم لجمهورية الصين الشعبية في عيدها الوطني، آملا لمزيد من الشراكة بين البلدين لخلق جسرًا للتواصل يسهم في تحقيق منافع مشتركة لكلا الشعبين

جاء ذلك بحضور قناصل الدول العربية والأجنبية والعديد من الشخصيات العامة.