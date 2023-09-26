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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تخوض منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة ببعثة قوية

منتخب مصر
منتخب مصر

وصل المنتخب المصري للسباحة بالزعانف إلى صربيا لخوض منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.

 

وكان في استقبال بعثة المنتخب المصري مندوب من السفارة المصرية في صربيا، حيث تم الترحيب بجميع أفراد البعثة واستقبالهم رسميًا من قبل السفارة المصرية.

 

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال، والسباحات هن: جودي رضا محمد، غادة محمد احمد محمد فؤاد، ملك شريف سعيد، جميله علي صابر، ندى مجدى ابو مسلم ، نبيله حسن اسماعيل، فرح وائل السيد، سارة عبد الفتاح عبد العظيم.


والسباحون هم: مهاب ايهاب حلمي، محمد عصام محمد قناوي، ادهم احمد محمد فؤاد، محمود وليد علي، محمد طاهر السيد طاهر علام، مروان احمد مرسى العمراوي، احمد عمرو محمد ماضي، عمر طاهر السيد طاهر علام، احمد طاهر السيد طاهر علام ، حسن محمد عادل عبد الحليم.
ويقود المنتخب المصري فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.
ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ.


وتشهد البطولة مشاركة كبيرة حيث يخوض بطولة العالم للناشئين 15 دولة فيما يشارك في بطولة العالم للكبار 14 دولة.

 

وتضم منافسات بطولة 15 سباقا وهي: 150 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 150 متر مونو (رجال وسيدات)، 1 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 4*1 كم زعانف مختلطة، 4*150 متر زعانف مختلطة تتابع، 5 كم مونو (رجال وسيدات).

مصر المنتخب المصري سباحة بالزعانف

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