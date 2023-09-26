رانيا التومي تمزج بين الأناقة والجمال بهذه الإطلالة.. شاهد

اعتادت الفنانة التونسية رانيا التومي على مواكبة احدث صيحات الموضة العالمية مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وخطفت رانيا التومي الانظار بإطلالة ملفتة، ترتدي فستان قصير باللون الأسود مطرز، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها الاشقر على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

يذكر أن آخر أعمال رانيا التومي مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

معلومات عن رانيا التومي

بدأت مسيرتها في عام 2012 شاركت في مسلسل مشاعر.

شاركت في بعض الأعمال الفنية منها: الهربة، ناعورة الهواء، مشاعر.

أطلق عليها لقب الحسناء التونسية وذلك لجمالها الخلاب.

تتمتع رانيا أيضًا بذوق رفيع وأسلوب فريد عندما يتعلق الأمر باختيار فساتين السهرة، دائما ما تظهر بأجمل فساتين السهرة العصرية بألوان مختلفة تناسب بشرتها الفاتحة وتعتبر رانيا التومي هي إحدى الوجوه الشابة في تونس تحظى باهتمام كبير من خلال ظهورها كمذيعة للطقس جمالها دفعها نحو الفن والموضة من خلال الصور التي نشرتها وعرضها للعديد من الأزياء واهتمامها بالموضة فازت رانيا التومي بلقب ملكة جمال تونس ولها جماهيرية كبيرة وتعتبر أحد المشاهير الذين ظهروا على التلفزيون.