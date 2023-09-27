بتكلفة 15 مليار جنيه.. توجيهات رئاسية لـ«التعليم» بإنشاء 100 مدرسة خلال عام

أكد شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه كان هناك ترجمة للجهود التي قامت بها القيادة السياسية في ملف التعليم، مشيرًا إلى أنه تم صرف أكثر من تريليون جنيه على التعليم من عام 2014 حتى عام 2022.

وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه تم إعطاء توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء 100 مدرسة خلال عام، وذلك بتكلفة 15 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم.

تطبيق اليوم الدراسي الكامل

وتابع أنه سيكون هناك مدارس متنوعة ما بين مدارس مصر المتكاملة للغات، والمدارس الدولية، وستعمل على تطبيق اليوم الدراسي الكامل، ودعم الموهوبين، وتطبيق أعلى المعايير التعليمية.