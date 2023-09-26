الأردني زيد الحلواني يحصد برونزية التايكوندو في دورة الألعاب الآسيوية

توج الأردني زيد الحلواني بطل التايكوندو بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية، والمقامة حاليًا بمدينة هانغتشو الصينية.

وفاز الحلواني بالميدالية البرونزية، بعد خسارته مباراة الدور نصف النهائي أمام الإيراني علي رضا بنتيجة 2-0، وذلك في منافسات وزن تحت 63 كجم؛ ليضمن الفوز بالبرونزية.

وكان البطل الأردني قد تأهل للدور نصف النهائي في منافسات وزن 63 كجم، بعد فوزه على اللبناني رالف حنينه بنتيجة 2-0.

وتعد ميدالية الحلواني، هي الأولى للبعثة الأردنية في النسخة الجارية من دورة الألعاب الأسيوية بـ هانغتشو، كما تعد الميدالية رقم 46 تاريخيًا للأردن في الدورات الآسيوية.

وتشارك البعثة الأردنية في دورة الألعاب بـ قائمة تضم 16 رياضة، بواقع لعبة جماعية و 15 رياضة فردية.