ورش تعليم الكليم اليدوي بالنول بأقل التكاليف وبطريقة بسيطة في دمياط

تم عمل ورشة عمل تدريبية بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، حاضر فيها دكتورة رانيا أستاذ بكلية فنون تطبيقية دمياط للتدريب السيدات الحضور على كيفية عمل كليم يدوي بالنول و بخامات بسيطة صديقة للبيئة وبأقل التكاليف.

وقد حضر التدريب عدد ٢٥ سيدة من سيدات وفتيات عزبة البرج وتم التطبيق العملي داخل الورشة وتم إخراج قطع صغيرة على أنوال صغيرة كنموذج يمكن التطبيق العملي عليه بمقاسات اكبر باستخدام نول بأحجام مختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة و تحت إشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط وبحضور وتنسيق منى عبدالله عضو الفرع ومشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء و بحضور و تنسيق دكتورة غادة الصياد عضو الفرع و رئيس قسم الغزل والنسيج بكلية فنون تطبيقية بجامعة دمياط وبالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج.