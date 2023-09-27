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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: التوسع في رعاية الموهوبين بالجامعات.. ونتعاون مع «حياة كريمة» بالنجوع

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

قدمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني عددًا من التصريحات عن رعاية المواهب من خلال مكالمات هاتفية لبرامج التوك شو أمس : 

وكانت أبرز تلك التصريحات كالآتي: 

الكيلاني: وضعنا استراتيجية تكاملية مع الجهات المعنية بالدولة لنشر الوعي الثقافي

 

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن اليوم في اجتماع الرئيس السيسي تم استعراض تطوير القطاع الثقافي للدولة منذ عام ٢٠١٤ حتي عام ٢٠٢٣، فالقطاع الثقافي هو إنجاز دولة وليس إنجاز وزارة بعينها.

 

وزيرة الثقافة: التوسع في مبادرات رعاية الموهوبين بالجامعات.. فيديو

 

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ملف رعاية المواهب موجود في الوزارة منذ ثلاثة سنوات، ويتم كل عام إضافة الجديد إلى هذا الملف، كما يتم عمل مبادرات بالجامعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

 

وزيرة الثقافة: نتعاون مع "حياة كريمة" لتقديم الخدمة المعرفية في القرى والنجوع

 

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن هيئة قصور الثقافة هي المنوط بها تقديم الرعاية والخدمة الثقافية والمعرفية في المحافظات، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المدارس، كما يتم التعاون مع المدارس.

 

الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الكيلاني وزيرة الثقافة هيئة قصور الثقافة وزارة التربية والتعليم

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