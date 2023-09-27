وزيرة الثقافة: التوسع في رعاية الموهوبين بالجامعات.. ونتعاون مع «حياة كريمة» بالنجوع

قدمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني عددًا من التصريحات عن رعاية المواهب من خلال مكالمات هاتفية لبرامج التوك شو أمس :

وكانت أبرز تلك التصريحات كالآتي:

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن اليوم في اجتماع الرئيس السيسي تم استعراض تطوير القطاع الثقافي للدولة منذ عام ٢٠١٤ حتي عام ٢٠٢٣، فالقطاع الثقافي هو إنجاز دولة وليس إنجاز وزارة بعينها.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ملف رعاية المواهب موجود في الوزارة منذ ثلاثة سنوات، ويتم كل عام إضافة الجديد إلى هذا الملف، كما يتم عمل مبادرات بالجامعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن هيئة قصور الثقافة هي المنوط بها تقديم الرعاية والخدمة الثقافية والمعرفية في المحافظات، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المدارس، كما يتم التعاون مع المدارس.