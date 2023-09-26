وزيرة الثقافة: التوسع في مبادرات رعاية الموهوبين بالجامعات.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ملف رعاية المواهب موجود في الوزارة منذ ثلاثة سنوات، ويتم كل عام إضافة الجديد إلى هذا الملف، كما يتم عمل مبادرات بالجامعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الوزارة أطلقت مبادرة "ابدأ حلمك في السينما والمسرح" لاكتشاف المواهب في صناعة السينما، والعروض المسرحية، وهؤلاء الشباب يتم تدريبهم على صناعة السينما، كما يتم مشاركتهم في المسابقات المحلية، وسيتم توسيع المبادرات لتصل لجميع الجامعات المصرية.

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وأكملت "الكيلاني"، أن هناك طلاب شاركوا في المسابقات المحلية ومن بعدها مسابقات عالمية باسم مصر، مشيرة إلى أن المتابعين جيدا يعلمون أن هناك دعما للموهوبين ، وفرق المسرح المستقل.

وأكملت، أنه سيكون هناك دورات تدريبية في مراكز الإبداعية لرعاية الشباب الموهوب في كافة المجالات، والشباب الناجح يتم دمجه في أعمال الوزارة، لافتة إلى أن هيئة قصور الثقافة هي المسؤولة عم رعاية الموهوبين في المحافظات.