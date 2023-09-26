وزيرة الثقافة: نتعاون مع "حياة كريمة" لتقديم الخدمة المعرفية في القرى والنجوع

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن هيئة قصور الثقافة هي المنوط بها تقديم الرعاية والخدمة الثقافية والمعرفية في المحافظات، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المدارس، كما يتم التعاون مع المدارس.

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "نتعاون مع 7 محافظات في التعليم العالي من أجل رعاية الموهوبين عن طريق التعامل مع قصور الثقافة وهذه الجامعات".

وتابعت وزيرة الثقافة، أنّ الوزارة تشارك مع مشروع حياة كريمة من أجل تقديم الخدمة الثقافية في القرى والنجوع المستفيدة من خدمات المشروع، حيث يتم تقديم ندوات وعروض مسرحية عبر مسرح المواجهة والتجوال.