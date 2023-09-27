بعد انسحابه من قائمة حسين لبيب|منصب مفاجئ لـ عبد الله جورج بالزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك ارتياح داخل قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك، بعد انسحاب عبدالله جورج، من السابق الانتخابي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جورج يتمتع بشعبية جارفة داخل الزمالك، واحتمالية فوزة كانت أكبر من خسارته، وبالتالي ارتياح القائمة يأتي للرغبة في النجاح سويًا".

أمير هشام يكشف منصب عبدالله جورج في الزمالك حال نجاح قائمة حسين لبيب

وأضاف أمير هشام: "حال نجاح قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك المقبلة، سوف يتم تعيين عبدالله جورج مستشارًا لمجلس الإدارة، بعد إعلاء مصلحة النادي على مصلحته الشخصية".