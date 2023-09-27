مياه الشرب تعقد اجتماعًا لوضع برنامج زمني لأعمال صيانة محطة "تحلية العريش"

عقد مسؤولو شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء، اجتماعا مع مسئولي الشركة المشغلة لمحطة تحلية المياه ك17 غرب العريش ،وذلك لوضع البرنامج الزمني لأعمال الصيانه والتطهير ، ومناقشة البدائل المتاحة أثناء تلك الفترة لتغذية احياء العاصمة بالمياه.بناءا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حضر الاجتماع مندوب عن مجلس الوزراء، والمهندس فهيم تواضروس المدير التنفيذي لشركة اوراسكو و المهندس ياسين عزب عن الهيئه القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد لطفي سالم مدير منطقة العريش، والمهندس محمد حسين نائب مدير منطقه العريش مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم خلال الاجتماع مناقشه الوضع بعد فتره التطهير الوصول الى اقصى انتاجيه للمحطه 100 الف متر مكعب يوم .



انتظام ضخ المياه:

وقد وجه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، بضرورة انتظام ضخ المياه بمحطة تحلية المياه بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، حيث يتم حاليا ضخ 70 الف متر مكعب من المياه لتغذية جميع مدن شمال سيناء،

وكذا توفير قطع غيار المطلوبه لصيانه سيارات توصيل المياه للمناطق المحرومه وتوفير قطع الغيار المطلوب لاستدامة المياه في المحافظه .