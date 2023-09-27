شوبير يحسم الجدل حود رحيل فيتوريا عن منتخب مصر بعد عروض الدوري السعودي

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن مصير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعد العروض التي تلقاها من جانب الدوري السعودي.

وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه “ملعب أون تايم” عبر قناة “أون تايم سبورتس”: كل شوية كلام عن الهلال السعودي وفيتوريا، وحدوتة فيتوريا، هناك بطولة لأمم إفريقيا في يناير المقبل، والمدرب مكمل حتى هذه البطولة.

وأضاف شوبير: لو حقق فيتوريا نتائج إيجابية؛ هو مستمر.. ولو حدث عكس ذلك؛ سيكون هناك قرار، وهو لا يفكر في الرحيل نهائيًا، وكذلك الأمر لاتحاد الكرة، بكل تأكيد لديه بعض المشاكل، ولكن هذا يحدث في أي مكان بشكل طبيعي.

وكان المنتخب الوطني تلقى خسارة في آخر مباراة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، والتي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي.