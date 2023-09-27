عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يحسم الجدل حود رحيل فيتوريا عن منتخب مصر بعد عروض الدوري السعودي

صدى البلد

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن مصير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعد العروض التي تلقاها من جانب الدوري السعودي.

وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه “ملعب أون تايم” عبر قناة “أون تايم سبورتس”: كل شوية كلام عن الهلال السعودي وفيتوريا، وحدوتة فيتوريا، هناك بطولة لأمم إفريقيا في يناير المقبل، والمدرب مكمل حتى هذه البطولة.

وأضاف شوبير: لو حقق فيتوريا نتائج إيجابية؛ هو مستمر.. ولو حدث عكس ذلك؛ سيكون هناك قرار، وهو لا يفكر في الرحيل نهائيًا، وكذلك الأمر لاتحاد الكرة، بكل تأكيد لديه بعض المشاكل، ولكن هذا يحدث في أي مكان بشكل طبيعي.

وكان المنتخب الوطني تلقى خسارة في آخر مباراة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، والتي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

فيتوريا احمد شوبير اتحاد الكرة استاد القاهرة الدولي الإعلامي أحمد شوبير البرتغالي روي فيتوريا الهلال السعودي الدوري السعودي المدير الفني لمنتخب مص المدير الفني لمنتخب مصر أمم أفريقيا روي فيتوريا روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر منتخب تونس منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

ترشيحاتنا

وزير الري: العمل على إقامة محطات رصد لمتابعة التغيرات في منسوب سطح البحر

أمطار غزيرة رعدية.. تحذير خطير من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

شروط الحصول على معاش إضافي.. وهل تطبق الزيادة الجديدة عليه؟

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في مصر أعلى من المعدل الطبيعي| فيديو

أعلى سعر فائدة.. تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

الدفاع الروسية تكشف عن ضربة قاضية ضد مستودعات للأسلحة والذخيرة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب "الحمل الفائق".. اعرف الحكاية

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف إطلالات أروى جودة المثيرة

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ