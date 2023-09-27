شروط الحصول على معاش إضافي.. وهل تطبق الزيادة الجديدة عليه؟

شروط الحصول على معاش إضافي، يبحث عنه الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات لتحسين وزيادة قيمة القبض، وتسأل الكثير هل سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات الاستثنائية؟.
كما يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن موعد زيادة المعاش وكيفية الحصول علي معاش إضافي، لأصحاب المعاشات التابعين لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
الحالات المستحقة للمعاش الإضافي
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الحالات التي يحق فيها لأصحاب المعاشات، الحصول على معاش إضافي، ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
خطوات الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه
ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.، وتؤدى الاشتراكات الشهريـة على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
شروط الحصول على معاش إضافي
يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
شروط الحصول على زيادة بالمعاش
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو.
بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.
على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
من جانب اخر حددت الحكومة بداية الشهر المقبل، موعدا لـ صرف معاشات أكتوبر 2023 ، بعد إقرار المنحة الاستثنائية، وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن.
ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر خلال أول يوم من كل شهر، لذلك فإن موعد صرف معاشات أكتوبر يبدأ الأحد المقبل، ووفقاً لقرارات هيئة التأمينات الاجتماعية.
11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات
وسبق أن كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل مضاعفة المنحة الاستثنائية لنحو 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، لتصبح قيمة المنحة 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه شهرياً ، فيما تصل التكلفة السنوية لهذا القرار 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
واكد وزير المالية أنه تمت زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.
فيما قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، إن صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر ، بأثر رجعي عن شهر أكتوبر بقيمة 300 جنيه، وتابع أن كل أصحاب المعاشات يستفيدون من القرار والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في الحساب الخاص به في بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معا.
كما وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ،على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات.
قرارات استثنائية
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر حزمة قرارات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وأصدر قرارا بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لإجمالي 5 ملايين أسرة، خلافاً لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.
ويمكن للمواطن حساب معاش تكافل وكرامة بطريقة سريعة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق.
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، لموعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية .