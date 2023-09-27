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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

صدى البلد

حددت الحكومة بداية الشهر المقبل، موعدا لـ صرف معاشات أكتوبر 2023 ، بعد إقرار المنحة الاستثنائية، وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن.

ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر خلال أول يوم من كل شهر، لذلك فإن موعد صرف معاشات أكتوبر يبدأ الأحد المقبل، ووفقاً لقرارات هيئة التأمينات الاجتماعية.

 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات

وسبق أن كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل مضاعفة المنحة الاستثنائية لنحو 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، لتصبح قيمة المنحة 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه شهرياً ، فيما تصل التكلفة السنوية لهذا القرار 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

واكد وزير المالية أنه تمت زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

فيما قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، إن صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر ، بأثر رجعي عن شهر أكتوبر بقيمة 300 جنيه، وتابع أن كل أصحاب المعاشات يستفيدون من القرار والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في الحساب الخاص به في بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معا.

كما وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ،على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات.

قرارات استثنائية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر حزمة قرارات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وأصدر قرارا بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لإجمالي 5 ملايين أسرة، خلافاً لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

ويمكن للمواطن حساب معاش تكافل وكرامة بطريقة سريعة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق.

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، لموعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية .

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