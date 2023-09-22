بالزيادة الجديدة| تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023 .. تعمل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدة على الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي لاسيما في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التى تمر بها دول العالم .

بتوجيه الرئيس.. زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة



وجه الرئيس السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15%.

صرف المعاشات أول أكتوبر



تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، بداية من شهر أكتوبر المقبل، حإذ أعلنت صرف الزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 15%، لنحو 5 ملايين أسرة.

ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف المعاشات عن شهر أكتوبر من خلال إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التفاصيل الكاملة حول موعد زيادة المعاشات وقيمة الزيادة الجديدة للمعاشات بعد إضافة الـ 600 جنيه بدلامن 300 على المعاشات، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة و أصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون استحقاق تلك الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.



شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددها القانون بحيث تضمن وصول المستحقات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، طبقا للشروط الآتية:

- ألا يكون أحد أفراد الأسرة المعيلة موظفًا بالحكومة أو القطاع العام، سواء كان الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز.

- ألا تكون الأسرة المستقدمة لديها أولاد حتى سن الـ 18، ويكون الأولاد من سن 6 سنوات إلى 18 سنة بمراحل التعليم.

- أن يكون المسنين أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام لا ينال الرعاية من الأب أو الأم وإنما من أقاربه بداية من الدرجة الثانية.



حالات وقف معاش تكافل وكرامة





يوقف معاش تكافل وكرامة 2023 في عدة حالات، على رأسها مايلي :

- ثبوت طالب المساعدة أو المتقدم للحصول والاستفادة من معاش تكافل وكرامة تقديمه لبيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، ويوقف المعاش على الفور، حتى وإن كان قد حصل عليه واستفاد منه شهريا.

- قدم بيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023.

- أغفل مصدرا من دخله، وكان سببا في حصوله على مبالغ لا يستحقها من معاش تكافل وكرامة.

