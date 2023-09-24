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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعرف هتقبض إمتى.. المالية تواصل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

صدى البلد

تواصل  وزارة المالية اليوم الأحد 24-9-2023، في  عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر الجاري، بإجمالي 58 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، سيستمر  صرف مرتبات الموظفين بالدولة  لمدة 3 أيام أخري تنتهي الأربعاء القادم.

 

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023


وقالت وزارة المالية إنه عمليات صرف المرتبات قد بدأت يوم الخميس الماضي ولمدة 5 أيام مخططة خلال الشهر الجاري، حيث تصرف يقارب 58 وزارة ومصلحة تابعة ومستقلة رواتب موظفيها من العاملينبالحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية على مستوى الدولة.
وكشفت وزارة المالية عن عمليات صرف المرتبات عن شهر سبتمبر على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 24 حتى 27 سبتمبر الجاري.

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تأتي عمليات تبكير صرف المرتبات بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولى بالرعاية وتقليل الأعباء عنهم.

صرف المرتبات

وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.

وتأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام على فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي

 

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