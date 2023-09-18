بالزيادة الجديدة| حساب قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لبني سويف لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية قبل يومين، لزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، ضمن عدة قرارات حث الحكومة على تنفيذها.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وفي هذا الصدد، كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية السيسي، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

ومن جانبه، قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن الدولة أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة، وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصري، بالإضافة لأصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص، ممثلاً في ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

وأضاف السيد- خلال تصريحات له، أن مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديلاً تشريعيا ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وهي تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر في أول انعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر.

قيمة الزيادة الجديدة 15%

وأكمل: "فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة، يتم رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار الزيادة نفسها متدرجة على بقية الدرجات حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وستزيد لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيه".

ومن جانبه، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، إن القرارات الرئاسية التي صدرت منذ يومين تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، مبينة أن هذه القرارات تغطي فئات عديدة على غرار أصحاب المعاشات وموظفي الدولة والصحفيين، والمستفيدين من "تكافل وكرامة".

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة المالية قيمة الزيادة الجديدة في تكافل وكرامة والتي ستكون بنسبة 15%، حيث أوضحت أنه ستتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ إبريل 2023.

وفي إبريل الماضي، بدأت وزارة التضامن تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستفاد من الزيادة السابقة لتكافل وكرامة نحو 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بنحو 31 مليار جنيه سنويا، ومنهم 60% من المستفيدين من "تكافل"، و40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط استعلام معاش تكافل

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور ، إن قرارات الرئيس السيسي تسعى إلى تخفيف العبء عن المواطن في ظل الظروف الصعبة، ولكن في النهاية هذه القرارات تسيء للاقتصاد المصري في النهاية، حيث أنها قيمة مضافة للسوق المصري.

وأضاف بسيوني- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن زيادات تمافل وكرامة تضاف على الأجور والمعاشات والمرتبات، مما يزداد العبء على الاقتصاد المصري، وفي النهاية تلك القرارات تعد إنسانية بالمقام الأول، وتقديرا للمواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، سواء الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي الذي يعيشه العالم.

وأشار بسيوني، إلى أن تسعى الحكومة المصرية إلى توفير حياة كريمة للمواطن، رغم التحدي الاقتصادي الذي يعيشه العالم، وتحاول أن تعيش حياة المواطن وتحاول أن تقوم بحل جميع مشاكلهم.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة أيضا بعدة طرق لحماية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد.

ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين فى الموقع من خلال الدخول إلى الرابط وكتابة الرقم القومى للشخص المستعلم

https://tk.moss.gov.eg.

التقديم لمعاش تكافل وكرامة

وسوف نرصد لكم طريقة التقديم فى معاش تكافل وكرامة

ويمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة كالآتي :

1- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 عاما فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.