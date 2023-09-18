محافظ الدقهلية: استلام 79 طن لحوم "إطعام الطعام" حتى الآن

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، عن استلام الدفعة 34 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي طنين؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي "تكافل وكرامة" تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي؛ ليصل إجمالي ما تلقته المحافظة حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 79 طنا.

وأكد الدكتور مختار، في بيان صادر عن محافظة الدقهلية، اليوم /الإثنين/، أنه سيتم ايصال لحوم إطعام الطعام إلى مستحقيها في منازلهم بكل عزة وكرامة، موجها بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم ووجود متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمّن المحافظ جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

من جهة أخرى، التقى الدكتور أيمن مختار بأحد المواطنين أثناء تفقده المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، حيث استمع إلى كافة مطالبه واحتياجاته.

ووجه المحافظ بسرعة صرف إعانة عاجلة للمواطن من التضامن الاجتماعي، كما وجه بإدراج اسمه ضمن الدعم المادي من مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن الاجتماعي، مكلفا بمتابعة حالته أولا بأول وتوفير حياة كريمه له.

وقال مختار: "إننا جميعا نعمل في الجهاز التنفيذي بالمحافظة، على حل كافة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً للحالات الإنسانية ويؤكد دائما على تلبية احتياجاتهم.