600 جنيه .. زيادة للمستفيدين من تكافل وكرامة

زفَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرى سارة للمواطنين برفع القيمة المالية للمستفيدين من تكافل وكرامة بما يضمن توفير حياة كريمة وبما تؤمن احتياجاتهم .

وبرنامج تكافل وكرامة قدمته الدولة للمواطنين بهدف تخفيف كاهل الأعباء عن الأسر محدودة الدخل والفقيرة والأكثر احتياجًا، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لكبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاق.

600 جنيه للمستفيدين

وأعلن الرئيس السيسي زيادة تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة.

وبقرار الرئيس السيسي تصبح المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين مضاعفة لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي الشهري معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2023 ، من جميع منافذ الصرف.