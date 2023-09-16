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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

33 ألف جنيه شهريا وأنت في بيتك.. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك

شهادات الادخار
شهادات الادخار

يسعى الكثير من المواطنين إلى ادخار أموالهم عبر وسائل آمنة من بينها الادخار عبر  شهادات استثمار فى البنوك المختلفة والتي توفر عائدا ماديا، سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

شهادات الاستثمار الأعلى عائد

ويبحث العديد من المواطنين خلال هذه الفترة عن أعلى عائد تحققه شهادات الاستثمار، خاصة بعد رفع سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس، ما يعادل 1%.

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وتتيح شهادات الاستثمار أو شهادات الادخار أعلى عائد يمكن أن يجنيه المواطن خاصة مع طرح بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي تمتاز بسعر الفائدة المرتفع والذي يصل إلى 19.5%.

ومن بين الشهادات الاستثمارية التي تحقق عائد عالي للعميل تلك التي يقدمها  بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي يصل عائدها إلى 19.5%، بعد أن كان 18.5%.


شهادات الادخار  بالبنوك 


ويوفر البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية بعائد متدرج، ودورية صرف شهريًا، وهي الشهادة البلاتينية في السنة الأولى 22% والثانية 18%، والثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات، كما يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.


شهادات الادخار الثلاثية ببنك مصر


وأيضا لراغبي الاستثماري والادخار، يقدم بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

ويمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن بنك مصر عملائه من استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادات الادخار فى بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة ثلاثية بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من مليون جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

فيما يقدم البنك العربي الإفريقي، شهادة الادخار المدفوعة مقدمًا، بعائد 40%، من قيمة الشهادة، والمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى يكون 5000 جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه دون حد أقصى، أي أنه في حالة ربط شهادة ادخار ثلاثية بمبلغ قدره  1.000.000 جنيه؛ ستحصل على 33 ألف جنيه شهريا وأنت في بيتك ، حيث يتم صرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.

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فتح حساب بنكي مجانا

توفر البنوك المصرية بمناسبة عيد الفلاح إمكانية فتح حساب بنكي بالمجان وتهدف البنوك من تقديم حسابات الشمول المالي مجانا التي تطرحها تحت أسماء مختلفة للعملاء ، بجانب دعم البنوك تحقيق رؤية البنك المركزي فتح حساب مصرفي لكل مواطن.

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