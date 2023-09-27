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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمساكن الجلاء.. شاهد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجولة تفقدية تفقد خلالها الأعمال الجارية بمشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى جاء ذلك بحضور المهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، والنقيب احمد جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد طاقم الاشراف علي مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهليه ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره .


وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق الغير مخططه وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياه كريمه للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري .


وقال " مختار " إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهلينا لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
كما أشار " المحافظ " الي أن ما تشهده المحافظه من مشروعات سكنيه حضارية ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه لم يحدث من قبل .
كما قال " مختار " خالص شكري وتقديري للقوات المسلحه والهيئة الهندسيه وجميع العاملين المشاركين في تنفيذ  مشروع مساكن الجلاء علي الجهد المبذول لإنهاء المشروع وفقاً للبرنامج الزمني ، وعلي دقة التنفيذ لخروج المشروع بهذا الشكل المشرف .


وثمن " المحافظ " دور صندوق التنمية الحضاريه علي تمويله المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية منها مساكن الجلاء ومشروع ارض حي شرق وتطوير المناطق الغير مخططة في كل من المنصوره وبلقاس والسنبلاوين.


والجدير بالذكر ان المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع عواصم المحافظات يتم تمويلها من صندوق التنمية الحضارية و تشمل  مشروع إنشاء عمارات علي أرض حي شرق المنصوره حيث يتم انشاء 11 برج سكني بعدد 658 وحده سكنيه و 88 شقه اداري و 22 محل تجاري ، و مشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد  704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانه ووحده صحيه .

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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات الجاري تنفيذها تنفيذ مبادرة حياة كريمه مشروع تطوير عواصم المحافظات وحدة تطوير العشوائيات

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