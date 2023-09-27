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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استجابة لشكاوى المواطنين.. مرور الإسكندرية يشن حملة على الدراجات البخارية| صور

رجال مرور الإسكندرية
رجال مرور الإسكندرية خلال ضبط المخالفين

شن ضباط مرور الإسكندرية حملة على الدراجات البخارية بمنطقة المنشية، وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك استمرارا لحملات ضبط الشارع السكندري، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية بالتواجد بصفة مستمرة بين المواطنين، مع تكثيف الحملات على جميع مناطق الإسكندرية؛ استجابة لشكوى المواطنين، وإعادة الانضباط للشارع السكندري تحت إشراف اللواء محمد البنداري مدير إدارة مرور الإسكندرية.

وجار استمرار الحملات على جميع مناطق الإسكندرية؛ لاعادة الانضباط المروري، وضبط كل ماهو مخالف.

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مرور مرور الإسكندرية حملة مرورية استجابة الدراجات البخارية امن الاسكندرية

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