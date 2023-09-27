استجابة لشكاوى المواطنين.. مرور الإسكندرية يشن حملة على الدراجات البخارية| صور

شن ضباط مرور الإسكندرية حملة على الدراجات البخارية بمنطقة المنشية، وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك استمرارا لحملات ضبط الشارع السكندري، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية بالتواجد بصفة مستمرة بين المواطنين، مع تكثيف الحملات على جميع مناطق الإسكندرية؛ استجابة لشكوى المواطنين، وإعادة الانضباط للشارع السكندري تحت إشراف اللواء محمد البنداري مدير إدارة مرور الإسكندرية.

وجار استمرار الحملات على جميع مناطق الإسكندرية؛ لاعادة الانضباط المروري، وضبط كل ماهو مخالف.

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