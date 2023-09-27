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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

إطلالات أثارت الجدل
إطلالات أثارت الجدل للإعلامية ياسمين عز

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلا واسعا بعد أزمتها مع الإعلامي نيشان، وتاخرها عن موعد الحضور في ملتقى الإعلام العربي الذى عقد فى منطقة جميرا بدبي.

 

إطلالات أثارت الجدل للإعلامية ياسمين عز

 

 

 وبالرغم من حضور ياسمين عز بعد إنتهاء الملتقي وتقديم الإعتذار للإعلامي نيشان، إلا أنه تجاهلها ورفض إعتذراها.

 

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وتميل ياسمين عز في  ظهورها إلى أثارة الجدل، سواء كان بتصريحتها او بملابسها، او بتعليقها على الاحداث التي تدور.

 

اما عن إطلالات ياسمين عز لهي دائما ما تميل إلي الإطلالات الكلاسيكية، ووتتنوع ما بين الجيب القصيرة، أو الفساتين القصيرة، والبدل بألوان  محايدة، كالأبيض والأسود، والكحلي.

 

وتعتمد ياسمين عز على ترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها، فلا تفضل رفعه، وتميل أيضا لإختيار المكياج الناعم والبسيط الذي يبرز من ملامحها الرقيقة والناعمة.

 

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين ياسمين عز الاعلامية ياسمين عز الإعلامي الشهير نيشان ملتقى الإعلام العربي الإعلامي نيشان

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