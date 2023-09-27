بعد عرض مارسيليا.. أحمد حسن يكشف مصير تعديل راتب باتشيكو مع بيراميدز

أعلن اللاعب أحمد حسن، عدم تعديل عقد باتشيكو مدرب بيراميدز، بعد عرض مارسيليا الفرنسي له، مشرا إلى أن راتبه كما هو دون تغيير.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصدر داخل بيراميدز: لم نعدل عقد باتشيكو بعد عرض مارسيليا.. راتبه كما هو دون تغيير".

وفي سياق متصل، سبق أن علق أحمد حسام ميدو، على احتمالية رحيل جايمي باتشيكو، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "حال رحيل باتشيكو عن بيراميدز؛ سيكون تعويضه صعبا للغاية، وسيكون الأمر خسارة لفريق بيراميدز، وكذلك للدوري المصري".

واختتم حديثه: "باتشيكو طلب زيادة في عقده وراتبه من بيراميدز".