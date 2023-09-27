راحة من التقسيمة ليوسف أوباما بمران اليوم

اكتفى يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب فريق الزمالك، بأداء الفقرات الأولى من مران اليوم، الأربعاء، الخاصة بالجانب البدني وبعض الجمل الفنية.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح أوباما راحة من التقسيمة الفنية، وتجهيزه بشكل تدريجي للمباراة المقبلة أمام آرتا سولار، خاصة أنه شارك في الـ90 دقيقة في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.