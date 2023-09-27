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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضباط الشرطة يوزعون حلوى المولد على المسنين والأيتام| صور

زيارة المسنين
زيارة المسنين

قامت وزارة الداخلية بإيفاد مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من (دور رعاية الأيتام– دور رعاية الأيتام من ذوى القدرات الخاصة - المركز النموذجى للمكفوفين – دور المسنين) بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة" للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

 

وتم خلالها توزيع (400 علبة حلوى مولد نبوى) على المقيمين والمترددين على تلك الدور، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة فى نفوسهم.

 يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

وذلك استمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" والدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية .. وفى ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على كافة المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية .


 

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ضباط الشرطة يوزعون حلوى المولد على المسنين والأيتام| صور

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