الداخلية تفرض سيطرتها الأمنية وتداهم البؤر الإجرامية فى 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسوان – دمياط - أسيوط”، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 13 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها “كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة” بحوزة 17 متهما لـ 10 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 7 قضايا سلاح نارى، ضُبط خلالها “7 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار” بحوزة 7 متهمين وتنفيذ 1679 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وعدد من الطلقات”، بحوزة 5 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية. ​

وفى مديرية أمن أسيوط، تم ضبط 53 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالها “15 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش- 25 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 53 متهما لـ 31 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 11 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,740 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 18 متهما لـ 15 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 606 أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.