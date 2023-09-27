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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود كبيرة فى جميع المحافظات.. الداخلية تضبط تجار العملة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "الغربية ، الإسماعيلية ، البحرالأحمر ، المنوفية " جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب ذلك النشاط المؤثم،.

و تم ضبط (ممرضة - محاسب - مهندس) بمديرية أمن الغربية.. وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"). 

كما تم ضبط (حاصل على "بكالوريوس") بمديرية أمن الإسماعيلية.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"). 

و ضبط (مالك صالون حلاقة) بمديرية أمن البحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وتم ضبط (عامل) بمديرية أمن المنوفية.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

 بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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