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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توافد قيادات وأعضاء حزب مصر أكتوبر لتحرير نماذج تأييد الرئيس السيسي..صور

مكاتب الشهر العقاري
مكاتب الشهر العقاري

توافد قيادات وأعضاء حزب مصر أكتوبر، على مكاتب الشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحرير نماذج تأييد ودعم للرئيس  عبد الفتاح السيسي  في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قيام قيادات وأعضاء الحزب بتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، يأتي ضمن دعم إعلان الحزب بتأييد ودعوة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، موضحة أن الحزب أعلن دعمه للرئيس لاستكمال ما بدأه خلال الـ10 سنوات الماضية من التنمية والبناء والتعمير.

وأضافت مديح، أن إعلان الحزب تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة يأتي  من منطلق إيمانا بقدرة الرئيس على الاستمرار في عمل الانجازات والمشروعات العملاقة التي وضعت الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن ما تحقق خلال الـ10 سنوات دفعنا لتأييد الرئيس السيسي، فلا أحد يغفل ما قام به الرئيس من إنجازات عديدة ساهمت في الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مضيفة: الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة".

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