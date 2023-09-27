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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحضور علماء الأزهر..

احتفالية بمناسبة المولد النبوي بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان| صور

الاحتفالية
الاحتفالية

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من النزلاء وأسرهم ، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف والإعلامية الدكتورة نادية عمارة .

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعدة فقرات قدمها النزلاء (إنشادات وإبتهالات دينية) وتم توزيع حلوى المولد ، كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للاندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وانتهاج السلوك القويم .

 وفى نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى . وبمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف 1445هـ .


 


 

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