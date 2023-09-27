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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1186 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة في القليوبية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1186 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.
وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1186 مخالفة مرورية، بينها 560 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و520 مخالفات متنوعة، وضبط 14 سائقا بدون رخصة قيادة، و4 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و80 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4000 جنيه.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1850 جنيها مصالحات.

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