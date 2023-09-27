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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وارتا سولار الجيبوتي

صدى البلد

يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي، في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكانت بعثة أرتا سولار بطل جيبوتي وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، وكان في استقبال بعثة الفريق الجيبوتي باسم زيادة مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك.

 

ويتكون طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء، من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطناه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.


ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق  في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .

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