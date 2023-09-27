استعدادا للعام الدراسي.. مرور ميداني لرؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية بأسوان

واصل رؤساء المراكز والمدن جولاتهم الميدانية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية للإطمئنان والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2023/2024 وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن لإكتمال كافة عناصر منظومة العملية التعليمية ، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام ، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية .

فقد قام صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالمرور الميدانى على عدد من المدارس بدائرة المركز برفقة سيد برجاس مدير الإدارة التعليمية ، ومن بينها مدارس نصر الإبتدائية والشيخ مرسى على الإعدادية ، والبطل أحمد إدريس التجريبية ، ونقل توجيهات محافظ أسوان المتعلقة بتكثيف أعمال النظافة العامة ، والتأكد من المقاعد ، ووصول الكتب المدرسية ، وغيرها من العناصر والمستلزمات داخل مختلف المدارس .

مدارس

فيما قام إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالمرور الميدانى على عدد من المدارس بدائرة المركز ، كما قام شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة جاهزية المدارس ضمن الإستعداد للعام الدراسى الجديد ، وقام أيضاً كمال حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بمتابعة الجهود الجارية داخل المدارس للإستعداد للعام الجديد ، وتفقد كذلك على ياسين رئيس مدينة كلابشة عدد من المدارس للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد .

وفى نفس السياق قام محمود عليان رئيس مدينة السباعية بتفقد المدارس ، علاوة على قيام محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ، وأيضاً المسئولين بمدينة البصيلية بالمرور على عدد من المدارس ، ومراجعة كافة التجهيزات بها .

ويواصل رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية جهودهم لنهو كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة ، وخاصة فيما يتعلق الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس .

أنشطة

هذا وفى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسياحة ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع اللجنة العليا للسياحة بحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد محمد الجهينى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان ، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى ، بالإضافة إلى مسئولى الكيانات السياحية ، ورؤساء المراكز والمدن .

وعقب إستماعه لمختلف المطالب والمقترحات والتحديات ، أكد اللواء أشرف عطية على أهمية التدخل المباشر لكافة الجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة بإعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة ، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة ، وجذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وخاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات جعلها تمثل براند عالمى .