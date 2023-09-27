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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقه عمل أرز الصيادية

طريقه عمل أرز الصيادية
طريقه عمل أرز الصيادية

غالباً ما يعد أرز الصيادية بجانب المأكولات البحرية، و هو من الأكلات التي لها شعبية كبيرة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية ذات الطعم المتميز وتشتهر بها مطاعم الأسماك حيث تختلف طريقة عمل ارز الصيادية عن وصفات الارز الأخرى.

 ويتميز ارز الصيادية  برائحة جذابة شهية ولون رائع وطعم متميز جميل، و لذا فيما يلي نقدم طريقة مضمونة لعمل ارز الصيادية بدون سمك .


طريقة عمل أرز الصيادية البني بدون سمك:
المقادير:

‏-  2 كوب رز مصري
‏-  2 كوب ماء
‏-  3 بصل
‏-  2 ثوم
‏-  4 معلقة كبيرة زيت
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  1 معلقة صغيرة كمون
‏-  ½ معلقة صغيرة قرفة مطحونة
‏-  ½ معلقة صغيرة هيل مطحون
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل ارز الصيادية بدون سمك:

نبشر البصل حتى يصبح ناعماً.
في قدر عميق نحمي الزيت ثم نضيف البصل والثوم ونقلب من حين لآخر حتى يكتسب البصل لوناً بنياً.

نضيف الملح والفلفل والكمون والقرفة والهيل ونقلب قليلاً ثم نضيف الأرز بعد غسله وتصفيته جيداً.

نستمر بتقليب الأرز على حرارة هادئة مع البصل والتوابل حتى يكتسب الأرز كله اللون البني ثم نضيف الماء ونتركه يغلي على حرارة عالية.

نقلب الأرز بعد الغليان ونخفض الحرارة ونتركه حتى ينضج وبذلك يصبح الأرز البني جاهزاً للتقديم.

أرز الصيادية الأرز البني الاسماك المأكولات البحرية الصيادية

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