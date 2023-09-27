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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تناقش أفكار ريادة الأعمال وفرص العمل الحر وفق رؤية 2030

جامعة المنصورة تناقش
جامعة المنصورة تناقش أفكار ريادة الأعمال وفرص العمل الحر

نظم مركز التطوير المهني بجامعة المنصورة، فعاليات مائدة مستديرة بعنوان (ريادة الأعمال والعمل الحر وفق رؤية مصر 2030)، برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

وأكد مدير وحدة ريادة الأعمال والتوظيف بالجامعة الدكتور طارق أحمد البهي - وفقا لبيان - أهمية دور مركز التطوير المهني لتقديم الدعم لمتلقى الخدمة بالجامعة للتأهيل لسوق العمل وإتاحة جميع الخدمات.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منى أبو العز المدير التنفيذي للمراكز عرض تقديمي عن المركز منذ النشأة وقرار إدارة الجامعة لاستدامة واستمرار العمل بالمراكز ومدى توافق هذا القرار مع تبنى الجامعة رؤية مصر 2030 وكون جامعة المنصورة أول جامعة حكومية معتمدة؛ وحفاظا على أحد نقاط التميز بها ثم استعرضت انجازات المركز فى شكل حقائق وأرقام حتى تاريخه.

وأشارت إلى أن التغيرات التي طرأت طبيعة سوق العمل بجانب سعي إدارة المركز لتحقيق تبنى الجامعة لرؤية مصر 2030، كان هو الدافع الأساسي لاختيار هذا العنوان لمائدة العمل المستديرة.

واختتمت الجلسه بعرض لأهم التوصيات وآليات التنفيذ، التي شملت ضرورة الربط بين النشاط الطلابي، وتغيير مسارات العمل، بالإضافة لجعل المركز بيت خبره يستعان به في مجال ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال عقد الشركات مع الجهات المحترفة لخدمات هذا المجال.

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