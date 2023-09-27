حملات رقابية مكثفة لتموين الإسكندرية على المخازن وجميع الأنشطة

تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملاتها الرقابية على المخازن والمحلات والأنشطة التموينية المختلفة.



وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، بشن حملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مخزن لمبات وكشافات ليد يعمل بدون ترخيص وبدون فواتير دالة على حيازتها.



وأشار بيان المديرية إلى أنه تم التحفظ على عدد 21560 لمبة ليد، و8400 أسبوت ليد، و230 كشاف ليد.

كما شنت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة حملة رقابية بنطاق الإدارة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرًا، شملت عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، تصرف بدال تمويني في 462 كيلوجرام سكر تمويني، وتجميع 132 زجاجة زيت تمويني، وبيع سجائر بسعر أزيد، وبيع وعرض سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 712 علبة محلية ومستوردة، وبيع 2250 فلتر مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على حيازته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.