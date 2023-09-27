بعد حل جميع المؤسسات.. موريتانيا: هيئة العلماء ذات نفع عام

صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مرسوم يعترف بهيئة العلماء الموريتانيين بصفتها هيئة ذات نفع عام.

وجاء في بيان المجلس أنه تمت إجازة المرسوم طبقا للمواد من 30 إلى 40 من القانون رقم: 004 – 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات، وذلك وفق ما نشرته الصحف الموريتانية المحلية.

وأنشئت هيئة العلماء الموريتانيين منتصف فبراير 2020، عقب مصادقة الحكومة قرارا بحل هيئتي رابطة العلماء الموريتانيين، ومنتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة، وإنشاء الهيئة الجديدة التي ضمت في صفوفها عشرات العلماء الموريتانيين.