كييف ترممها.. بلغاريا توافق على إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا

وافق البرلمان البلغاري، اليوم الأربعاء، على المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، ففي اجتماع مغلق، صوت السياسيون بأغلبية 141 صوتًا مقابل 40، مع امتناع ثلاثة عن التصويت، لصالح تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض جو قديمة لنظام الدفاع الجوي الروسي S-300.

كما اتفقوا على توريد ذخيرة أسلحة آلية من العيار الصغير تم التخلص منها من قبل وزارة الداخلية.

وقال خبراء عسكريون إن الصواريخ لا يمكن إصلاحها في بلغاريا لكن أوكرانيا لديها التسهيلات اللازمة لإصلاحها أو استخدامها لقطع الغيار.

وأكد وزير الدفاع الأدميرال إميل إفتيموف للسياسيين أن الأسلحة المقدمة لا تضر بالقدرات الدفاعية البلغارية.

وقال إفتيموف: "ليس لدينا أي نية لمنح أوكرانيا مجمع الصواريخ S-300 بالكامل حتى نجد قدرة بديلة".

ولا تزال بلغاريا، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2004، تحتفظ بمخزون من الأسلحة ذات التصميم السوفييتي ولديها العديد من المصانع التي تصنع الذخائر لها.