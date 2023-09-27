رفع أسعار الغاز والكهرباء .. أوكرانيا تستعد لتنفيذ توصيات أمريكا

قالت وزيرة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أوكسانا زولنوفيتش، اليوم الأربعاء، إن الحكومة مستعدة للموافقة على زيادة أسعار الغاز والكهرباء للسكان من أجل تنفيذ التوصيات الأمريكية.

وحسب وكالة “UNIAN” الأوكرانية، قالت زولنوفيتش، أن “مجلس الوزراء على استعداد لزيادة أسعار الغاز والكهرباء للسكان، مع زيادة الدعم لفواتير الخدمات”، مشيرة إلي أن “مثل هذه المبادرة تجري مناقشتها في الحكومة في إطار المقترحات المقدمة من قبل الولايات المتحدة لتحرير سوق الغاز والكهرباء في أوكرانيا”.

وأضافت أنه “بعد الإصلاح، ستتمكن الشركات من زيادة أسعار الكهرباء والغاز، في حين يمكن للمواطنين الذين تتجاوز فواتير المرافق الخاصة بهم 15٪ من دخلهم الاعتماد على تلقي الإعانات”.

وقالت زولنوفيتش: "نعم، نحن مستعدون بالفعل لذلك. لقد قمنا بالفعل بتطوير أداة رقمية ستعمل بكامل طاقتها في نوفمبر".

وأعربت وزيرة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، عن أملها في أن يكون مبلغ الـ 50 مليار هريفنيا الذي تخطط الحكومة لتخصيصه كافياً لمساعدة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على النجاة من فصل الشتاء والزيادات المحتملة في فواتير الخدمات.