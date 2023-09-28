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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المجلس العسكري في بوركينا فاسو أعلن على التلفزيون الرسمي إحباط محاولة انقلاب.

وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو في بيان نقلته "رويترز": "اعتقال عدد من الضباط وغيرهم من الضالعين في محاولة الانقلاب وجار البحث عن آخرين".

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت أمس بأن عددًا كبيرًا من المتظاهرين المؤيدين لتراوي، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة واجادوجو قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، عقب معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلاب.

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وناشد المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، وردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريما لتراوري، ملوحين بأعلام بوركينا فاسو وروسيا ومالي والنيجر.

وكان المدعي العام العسكري أشار في 8 سبتمبر، إلى أنه تم اعتقال جنود لمحاولتهم زعزعة استقرار النظام القائم.

وحذر وزير الأمن، في نهاية أغسطس الماضي، من وجود أجانب في بوركينا فاسو، يسعون إلى "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الحالية وزرع الفوضى"، مع متواطئين وطنيين.

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