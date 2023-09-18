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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالطائرات.. بوركينا فاسو تقضي على 50 مسلحًا شرق البلاد

صدى البلد

 قُتِل ما يقرب من 50 مسلحًا في عمليات للجيش شرق ووسط بوركينا فاسو.


وقالت وكالة الأنباء الرسمية البوركينية، أن نظام المراقبة التابع للجيش البوركيني رصد ما يقرب من ‏ 40 مسلحًا في اتجاه منطقة "فوتوري" شرقي البلاد.

وتعاملت معهم طائرات الجيش و أطلقت علي جميعهم النار، ما أدى إلى مقتلهم، وقتل نحو 10 مسلحين آخرين في عملية أمنية للجيش.

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بوركينا فاسو تصدر قرارا جديدا ضد الملحق العسكري الفرنسي

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كانت قد ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المجلس العسكري في بوركينا فاسو أصدر قرارا جديدا بشأن الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في العاصمة واجادوجو.

وأوضح بيان المجلس العسكري في بوركينا فاسو، أنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد بسبب سلوكه "التخريبي".

وتمر العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا، بتوتر شديد بعد استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي، إلى جانب تضامن واجادود مع نيامي في مواجهة التهديدات بالتدخل العسكري ضد النيجر بعد أزمة 26 يوليو، حيث تدعم فرنسا التدخل لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم.

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