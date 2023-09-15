بوركينا فاسو تصدر قرارا جديدا ضد الملحق العسكري الفرنسي

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المجلس العسكري في بوركينا فاسو أصدر قرارا جديدا بشأن الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في العاصمة واجادوجو.

وأوضح بيان المجلس العسكري في بوركينا فاسو، أنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد بسبب سلوكه "التخريبي".

وتمر العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا، بتوتر شديد بعد استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي، إلى جانب تضامن واجادود مع نيامي في مواجهة التهديدات بالتدخل العسكري ضد النيجر بعد أزمة 26 يوليو، حيث تدعم فرنسا التدخل لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم.