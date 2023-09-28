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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الجالي : الرئيس السيسي أعاد العصر الذهبي للاهتمام بالمعلم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن اهتمام الدولة المصرية بالمعلم، والتأكيد على مهمة المعلم الخطيرة في بناء الإنسان المصري، كما جاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمس، وتدريب المعلمين في الأكاديميات، يسهم بشكل كبير في بلورة واجب المعلم وصقل مهمته وشخصيته.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية دولة شابة، وعندما تقدم مثل هذا النموذج للعالم فإنها تستثمر في العقول، مؤكدًا أن التعليم والثقافة أهم ما تستثمر فيه الدولة المصرية بعد عام 2014م.


وأوضح أنه قبل عام 2014، كنا نشهد حالة من تجريف العقول، وخلو من قيادات الصف الثاني والثالث، بالإضافة إلى وجود أزمة كوادر قبل عام 2011م  وما تلاها من أحداث، مؤكدًا أنه بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانه بهذه القدرات الهائلة تم تمكين الشباب والبحث عن هذه العقول، فأصبحت هناك أكاديميات للتدريب وخطط للتطوير واجتماعات دائمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسئولين عن العملية التعليمية والثقافية.

 

يتعلق بتطوير المناهج

وأشار إلى أنه نتجت مخرجات عن كل هذه الخطوات، منها ما يتعلق بتطوير المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية والاهتمام بالمعلم، وقد فطنت القيادة السياسية في هذا العصر إلى أن المعلم هو أساس منظومة التعليم، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد العصر الذهبي للاهتمام بالمعلم.

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