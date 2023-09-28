برسالة مؤثرة...مصطفى شوبير يهنئ والده بعيد ميلاده

وجه مصطفي شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي رسالة مؤثرة لوالده احتفالا بعيد ميلادة عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر مصطفي شوبير صورة برفقة والده من امام الكعبه و علق قائلا : حبيبي و صاحبي وحبيبي كل سنة و انت طيب يا حبيبي ربنا يخليك ليا .

و كان قد عبر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن طموح في تحقيق إنجاز جديد للفوز في كأس العالم للأندية

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: "طموحنا في كأس العالم للأندية تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، وأطمح في التتويج بها، والمشاركة في المونديال شرف كبير لأي لاعب، والأهلي دائما يحقق الإنجازات، لكن طموحنا بدأ يزيد، و أشكر جماهير النادي الأهلي على دعمهم لي، ودائمًا ننتظرهم في جميع المباريات، وهم يساندون جميع اللاعبين، ونسعد دائمًا بوجودهم في المدرجات، ونأمل تواجدهم بالسعةالكاملة، لأنهم يستحقون التواجد بكثافة في الملاعب المصرية".