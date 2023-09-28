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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري عن أحوال العرب قبل النبي : كانوا في فوضى طاحنة وضاعت القيم بينهم

الشيخ إبراهيم رضا
الشيخ إبراهيم رضا

قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ علماء الأخلاق لو استدعوا لكتابة تقرير عن الحالة التي كان عليها المجتمع العربي قبل النبي سنجد أن أفضل ما قيل هو "كان الناس قبل النبي في فوضى طاحنة، أحوالهم مضطربة، شؤونهم مرتبكة، ضاعت بينهم القيم حتى أصبح الابن حاقدا على أبيه وعبدوا آلهة شتى".

النبي ملك للإنسانية كلها

وأضاف رضا، في حواره مع برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «ظل الأمر على هذا المنوال إلى أن بعث الله فيهم محمدا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فرفع قدرهم وأعلى من مكانهم وأعزهم».

وتابع العالم الأزهري، أن النبي مِلك للإنسانية كلها وليس المسلمين فقط، فقد قال الله سبحانه وتعالى «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، مشددًا على أن الله أحيا الله الإنسانيةَ بالنبي.

وواصل: "عبدالله بن عمر قابل عبدالله بن عباس في الطريق وقال له أعرف أنك مطلع على الكتب السابقة، هل تحدث كتاب قبل اقرآن عنه؟ فقال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بنفس صفاته في القرآن".

 

النبي علماء الأزهر الشريف المسلمين عبدالله بن عمر التوراة

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