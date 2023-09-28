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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

90 طائرة خرجت من الخدمة.. بريطانيا تكشف سرا خطيرا في المقاتلات الروسية

المقاتلات الروسية
المقاتلات الروسية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، إن روسيا تواجه صعوبات في صيانة الطائرات المقاتلة لديها بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل الدول الغربية.

وأوضحت الدفاع البريطانية، أن هناك نحو 90 طائرة مقاتله تابعة لـ القوات الجوية الروسية خرجت من الخدمة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية، في وقت سابق، أن القوات الروسية قامت بتعزيز دفاعاتها حول بلدة توكماك  في جنوب أوكرانيا، والتي تقع على بعد نحو 16 كيلومتراً خلف خط المواجهة الحالي.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة “إكس”، أنه من المرجح أن روسيا تنشر حالياً نقاط تفتيش إضافية، ودفاعات قنفذية مضادة للدبابات، وأنها تحفر خنادق جديدة في المنطقة التي تسيطر عليها قوات جيش الأسلحة المشتركة الثامن والخمسين.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى أن بلدة توكماك تستعد حاليا لكي تصير العمود الفقري لخط الدفاع الرئيسي الثاني لـ روسيا.

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