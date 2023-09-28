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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس العريش

تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بمدارس العريش

أكد اللواء أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، أنه تم رفع حالة الاستعداد والتأكد من توافر التجهيزات اللازمة بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وأشار "عَفش"، إلى أنه تم رفع المخلفات من المناطق المحيطة بأسوار المدارس والمناطق المحيطة بها من قبل إدارة تحسين البيئة، كما تمت مخاطبة هيئة المياه والصرف الصحي بالعريش، لتغطية بلاعات الصرف الصحي المحيطة بالمدارس أن وجد بلاعات بدون غطاء ، مع توفير مياه الشرب للمدارس.

 ونوه رئيس مركز ومدينة العريش، بأنه تم مخاطبة الجهات المعنية من قبل الإدارة الهندسية قسم الإشغالات لإزالة التعديات علي أسوار المدارس مع عمل رسم كروكي للمطبات الصناعية اللازمة أمام المدارس من قبل الإدارة الهندسية حرصا علي سلامة أبنائنا الطلبة.

 وأكد مخاطبة شركة الكهرباء لتأمين الكابلات الأرضية الخاصة بها مع عمل صيانه للكشافات محيط المدارس من قسم الأناره بالمجلس .

كما طالب رئيس المدينة،  بعدم الالتفات للدروس الخصوصية وعمل مجموعات تقويه بجميع المدارس وتحت إشراف مدير الإدارة التعليمية .

وناشد العاملين بالمنظومة التعليمية ببذل اقصى جهد من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين متابعة سير العمل بكافة المدارس بصورة يومية للتأكد من حسن سير العمل بها ، داعيا إلى التواصل الدائم مع المجلس في حال وجود أي شكوي طوال العام الدراسي.

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أوقاف شمال سيناء تنظم البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد الكبرى بمدن وقرى المحافظة

 

العريش مدارس العام الاستعداد التعليمية

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