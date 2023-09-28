طارق الشناوي يشيد بـ أحمد خالد صالح: هيبقى فنان عظيم

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي ، عن الفنان خالد صالح، قائلا: “كان هناك فيلم محامي خلع وخالد صالح كان عامل دور قاضي واللجنة كان يوجد بها أساتذة كبار، وأنا كنت أصغر شخص بينهم، وأول ما طلع لقطة كله قال الله مين دا”.

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تلك اللجنة كانت تختار أفلام لتمثيل مصر فى المهرجانات، ولكن جذب إنتباهم الفنان خالد صالح خلال دوره فى الفيلم.

وأشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بإبن الفنان خالد صالح، الفنان أحمد خالد صالح، قائلا: “إبنه موهوب وكنت خائف قليلا وتوترت بسبب أبناء الفنانين، لأنه يكون هناك مقارنة، وموهبة خالد صالح لا تورث، ولكن أحمد تقدم فى التمثيل، وعمل دور بلطجي جميل فى فيلم 19 ب”.