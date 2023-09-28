مصرع شاب غرقاً عقب سقوط سيارته بمياه ترعة بالشرقية

لقي شخص مصرعه غرقاً بمياه بحر النوافعة عقب سقوط سيارته بالبحر أمام عزبة حلمي النوافعة دائرة مركز فاقوس وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى فاقوس والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس العام باستقبال "محمد و م " 28 سنة " جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة بمياه بحر النوافعة امام عزبة حلمي النوافعة دائرة مركز فاقوس وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى فاقوس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.