أحد المكرَّمين باحتفالية يوم تفوق الجامعات: الرئيس السيسي أب لكل الشباب|فيديو

تحدث يوسف زكريا، أحد المكرمين خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له خلال الاحتفالية، مؤكداً أنه أمر يدعو للفخر، متابعاً: "الرئيس السيسي هو أب لكل الشباب".

يوسف زكريا:أهم حاجة عندي إني شفت الفرحة على وجه أسرتي

وأضاف "يوسف زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، ، إنه شعر بالسعادة فور إبلاغه بأنه سيكون أحد المكرّمين من الرئيس السيسي خلال الاحتفالية،معلقاً: "شكرت الرئيس السيسي خلال تكريمي، وقالي إنه فخور بيا".

وأشار أحد المكرَّمين خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر ، قائلاً: "لما سلمت على الرئيس السيسي قولت له دمت لنا خير قائد، متابعاً: "أهم حاجة عندي إني شفت الفرحة على وجه أسرتي وأساتذتي".